Empfehlung - Hecke am Twentefeldweg in Nordhorn gerät in Brand

Nordhorn Auf einer Länge von rund 20 Metern ist heute gegen 11.30 Uhr eine Hecke in Brand geraten. Die Hecke befand sich innerhalb eines Gartens in der Nähe des Bahnverkehrs, der dadurch jedoch nicht beeinträchtigt worden ist. Ein Bahnmanager vor Ort kontrollierte den Schienenverkehr. „Der Heckenbrand hat den Bahnverkehr nicht beeinträchtigt. Ortsansässige Bewohner fingen bereits mit einem Gartenschlauch an das Feuer zu löschen. Wir konnten den restlichen Brand dann schnell löschen“, erklärte der stellvertretene Ortsbrandmeister. Auch die Polizei war vor Ort. Warum die Hecke Feuer fing, ist derzeit nicht bekannt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hecke-am-twentefeldweg-in-nordhorn-geriet-in-brand--316417.html