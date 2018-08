Haydns „Die Schöpfung“ bei Konzert in Nordhorn zu hören

Die Lutherische Kantorei und der katholische Augustinus-Chor-Nordhorn führen am Sonnabend, 22. September, um 19.30 Uhr in einem ökumenischen Gemeinschaftsprojekt das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn in der St. Augustinus-Kirche in Nordhorn auf.