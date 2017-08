Empfehlung - Hausaufgaben für Stegemann und De Ridder

Nordhorn. Versprechen gehören zu Wahlkämpfen schlichtweg dazu. Das haben sich Caritas und Diakonisches Werk im Emsland und der Grafschaft zu eigen gemacht und den Bundespolitikern Albert Stegemann (CDU) und Daniela De Ridder (SPD) sieben Themen vorgelegt. Einen Aspekt sollten sich die beiden aussuchen und dafür eine Art Patenschaft übernehmen. Die Idee: Nach einem Jahr wollen sich die vier Geschäftsführer Hermann Josef Quaing (Grafschafter Caritas), Dorothea Währisch-Purz (lutherische Diakonie), Volker Hans (reformierte Diakonie) und Marco Drees (Caritas Emsland) wieder mit Stegemann und De Ridder zusammensetzen. Dann sollen sie aufzeigen, was sie in der Zwischenzeit erreicht haben, wo das Patenprojekt steht und auch, warum es eventuell nicht vorangegangen ist. Die beiden gehen das Experiment ein, in dem Wissen, Ergebnisse liefern zu müssen – positive oder negative.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hausaufgaben-fuer-stegemann-und-de-ridder-205744.html