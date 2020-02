/ Lesedauer: ca. 2min Hauptpreis der Weihnachtstaleraktion geht nach Emlichheim

Nach Emlichheim geht in diesem Jahr der Hauptpreis der Weihnachtstaleraktion des VVV-Stadtmarketing Nordhorn: ein Reisegutschein über 1500 Euro. In der Vorweihnachtszeit waren in rund 40 Nordhorner Geschäften 192.000 Weihnachtstaler ausgegeben worden.