Harte Zeiten in der Hundepension Wilmink

Statt Gebell herrscht Ruhe in der Hundepension von Gertraud Wilmink in Hestrup. Sie bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich zu spüren. Die Menschen sind zu Hause, fahren nicht in den Urlaub – und somit können auch die Vierbeiner daheim bleiben.