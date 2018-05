Empfehlung - Hans Ohlms: Verlorener der verlorenen Generation

Nordhorn. Reinhart Ohlms läuft die Zeit davon. Der Sohn des namhaften Nordhorner Künstlers und Kunsterziehers Hans Ohlms (1908 in Hannover geboren, 1988 in Nordhorn gestorben) wird bald 75 Jahre alt – und kämpft immer noch für ein gebührendes Gedenken seines Vaters in der Heimat. Seit dem Tod von Vater Hans vor 30 Jahren setzt der heute in Potsdam lebende Reinhart Ohlms alles in Bewegung, um aus dem über 3000 Werke umfassenden künstlerischen Erbe relevante Teile in Nordhorn, der Grafschaft oder auch in Osnabrück dauerhaft präsentieren zu können. Doch obwohl der Sohn nie locker gelassen hat und für eine Finanzierung selbst tief mit in die eigene Tasche gegriffen hätte, fand sich bis heute keine Lösung für das väterliche Erbe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hans-ohlms-verlorener-der-verlorenen-generation-234405.html