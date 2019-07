Hans-Georg Mers ist neuer König der Nordhorner Schützengilde

Nordhorn Denn Hans-Georg Mers wurde beim Königsschießen der Gilde am Kloster Frenswegen neuer König der Schützengilde. Nach einem spannenden Schießen holte er mit dem 203. Schuss den Vogel von der Stange. Zu seiner Königin wählte er Inga Tegethoff. Als Ehrendamen gehören Sandra Mers und Berit Malcher sowie als Ehrenherren Holm Gervink und Steffen Malcher dem Thron an. Als Mundschenkpaar fungieren Claudia und Ben Mers.

Das Insignienschießen brachte folgendes Ergebnis: Den Apfel errang Dirk Husmann, das Zepter geht an Jens Husmann, die Krone an Gerold Hesselink, der rechte Flügel an Ralf Ramaker, der linke Flügel an Gerrit Knoop und der Kopf an Wilfried Hes. Den Ring schoss Jan-Hendrik Pannenborg, den Schwanz Reinhard Husmann und den Rumpf Hans-Georg Mers.

Mitglieder geehrt

Die Schützengilde zu Nordhorn hat anlässlich des traditionellen Sommerfestes „Kommers“, am Sonnabend, 29. Juni, im Hotel Bonke ihre Pokalsieger, Vereinsmeister und Jubilare geehrt. Der Gilde-Präsident gratulierte den Schützinnen und Schützen zu ihren hervorragenden Leistungen. Anschließend wurden Heinz Wächter, Christian Limburg und Heinz Buscher für 40-jährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein geehrt.

Im Anschluss an die Ehrungen gestaltete DJ Andre Hoppmann unterhaltsam den Kommers der Gilde.

Wie seit 105 Jahren folgte am Sonntagvormittag der traditionelle Frühschoppen der Gilde, der musikalisch durch das Nordhorner Blasorchester und die Jagdhornbläsergruppe Hegewald gestaltet wurde. Auch die Vertreter der Nordhorner Schützenvereine nahmen teil.

Auszeichnungen

Die Auszeichnungen für die Vereinsmeister 2019 ergingen wie folgt: Luftgewehr: Dirk Husmann, Luftgewehr Altersklasse: Heinz Defayay, Kleinkaliber: Lothar Everding, Kleinkaliber Altersklasse: Heinz Defayay, Luftpistole: Heinz Defayay. Sieger im Pokalschießen 2019: Luftgewehr Wanderpokal Altersklasse: Heinz Defayay, Kleinkaliber Wanderpokal: Steffen Malcher, Kleinkaliber Wanderpokal Altersklasse: Heinz Defayay, Luftpistole Wanderpokal: Heinz Defayay.

Beim Preisschießen der Damen und Jugendlichen ergaben sich folgende Sieger: Damen: 1. Berit Malcher, 2. Phila Swafing und 3. Tanja Hoffmann.