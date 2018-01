Handwerkliche Präzision und ästhetische Leidenschaft

Die 26 Jahre alte Künstlerin Claudia Stuckenberg (geborene Schneider) ist nach ihrem Abitur am Gymnasium Nordhorn und sechs Jahren Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Dresden zurückgekommen, um in der Heimatstadt auszustellen.