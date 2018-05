Handtaschendieb flüchtet mit dem Fahrrad

gn Nordhorn. Einer Fußgängerin ist am Donnerstagabend in der Straße „Morsstiege“ in Nordhorn die Handtasche gestohlen worden. „Das Opfer war mit ihrem Mann auf dem Fußweg unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Er griff sich die Handtasche und flüchtete in Richtung Lingener Straße“, teilt die Polizei mit. Nur kurze Zeit später wurde die Tasche an der Neuenhauser Straße gefunden. Das Portemonnaie fehlte. Laut Polizeiangaben soll der Handtaschendieb etwa 18 Jahre alt, schlank und 1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.