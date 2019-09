Halbzeitbilanz: Nordhorner haben 90.000 Kilometer geradelt

Nordhorn Die Hälfte der Aktionstage des Nordhorner „Stadtradelns“ ist fast vorbei – knapp 13 Tonnen CO2 haben die Bürger der Stadt Nordhorn bereits eingespart. Die etwa 90.000 Kilometer verteilen sich dabei bisher auf 769 aktive Radelnde, womit die Gesamtzahl der Aktiven vom Vorjahr bereits überschritten wurde. „Im Durchschnitt hat jeder dieser Radelnden also schon weit über 100 Kilometer erradelt, berichtet ein Sprecher der Stadt.

Der bisher aktivste Radler hat sogar knapp 1000 Kilometer zurückgelegt. 71 Teams haben sich bisher auf den Weg gemacht, um Kilometer zu sammeln, die Tanzschule Jobmann ist mit 234-Pro-Kopf-Kilometern das bisher erfolgreichste Team. Das Team hat mit 41 Radelnden satte 9576 Kilometer gesammelt.

Die Stadt macht deutlich, dass es sich bei diesen Zahlen nur um einen Zwischenstand handelt, denn die Eintragungen der Kilometer können nicht nur live über die Stadtradel-App erfolgen, sondern auch im Nachhinein separat eingegeben werden. Speziell die sogenannten Fietsenprotokolle werden in der Regel erst im Anschluss an die Aktion eingegeben. Das größte Team kommt von der Montessori-Schule, für das bisher 65 Teilnehmer an den Start gegangen sind.

Eine der sogenannten „Stadtradel-Stars“, Sabrina Gebben von der Bürgerinitiative „Nordhorn nachhaltig“, schreibt in ihrem Blog am: „Ja, am Anfang ist es anstrengend, sich dazu aufzuraffen, das Fahrrad statt des Autos zu nutzen. Aber nach einiger Zeit (i.d.R. sind dies laut Forschern wenige Wochen bis hin zu einigen Monaten) wird es zur Gewohnheit - dann fühlt es sich plötzlich schlecht an, mit dem Auto zu fahren. Probieren Sie es doch mal aus!“.

Am Donnerstag organisiert der ADFC eine Neubürger-Tour und am Freitag laden die Mitglieder von „Fridays for Future-Nordhorn“ zu einer gemeinsamen Tour ins Grüne. Alle Termine, Anfangszeiten und Orte finden Sich auch auf www.nordhorn.de oder unter www.stadtradeln.de/nordhorn.

„Mitmachen lohnt sich im Übrigen nicht nur für die eigene Gesundheit und für den Klimaschutz, sondern es winken auch attraktive Preise“, weist die Stadtverwaltung auf eine Verlosung hin, die im Anschluss an den Stadtradelzeitraum (bis 12. September) unter allen Teilnehmern vorgenommen wird. Eine Anmeldung ist bis dahin jederzeit möglich.