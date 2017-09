Empfehlung - Gymnasium will Schüler für Naturwissenschaften begeistern

alx Nordhorn. Aus einem Fenster in der zweiten Etage fällt ein kleiner Korb, an dem Luftballons befestigt sind. Vier Schüler haben diesen aus dem Physikraum geworfen und beobachten nun, ob es für einen sanften Abstieg reicht. Szenenwechsel: In einem anderen Raum probieren vier Jungen ein ferngesteuertes Spielzeugauto aus. Gesteuert wird es mit dem Smartphone.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gymnasium-will-schueler-fuer-naturwissenschaften-begeistern-206546.html