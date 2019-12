Gymnasium Nordhorn: Startschuss für acht neue Klassenräume

Rund 3,9 Millionen Euro investiert der Landkreis in den Bau von acht neuen Unterrichtsräumen sowie in die Sanierung der alten Turnhalle am Gymnasium Nordhorn. Wegen der Rückkehr zu „G9“ und steigenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung erforderlich.