Gymnasium Nordhorn spendet für Kinderschutzbund

Nordhorn Am „Tag der offenen Tür“ konnten die Gäste sich nicht nur einen Eindruck vom Schulleben machen, sondern es bestand auch die Möglichkeit, an verschiedenen Aktionen teilzunehmen, Produkte aus der Imkerei oder von anderen Arbeitsgemeinschaften zu erwerben. Dadurch kam ein Erlös von 608 Euro zusammen. Traditionell liegt es in den Händen der Schülervertretung, ein mögliches Spendenziel auszusuchen. Dieses Jahr war es den Schülern ein Anliegen, eine Organisation auszuwählen, die vor Ort aktiv ist und sich für Kinder und Jugendliche einsetzt.

Die Wahl fiel auf den Kinderschutzbund Grafschaft Bentheim. Dieser setzt sich dafür ein, dass Kinder in Deutschland frei von Gewalt und Armut aufwachsen und bessere und kindgerechte Lebensbedingungen vorfinden. Dazu hat der Deutsche Kinderschutzbund unterschiedliche Projekte ins Leben gerufen. Neben der finanziellen Förderung benachteiligter Kinder können Kinder und ihre Eltern zahlreiche Angebote von Beratungsstellen über verschiedenartige Kurse bis hin zu Ferienangeboten wahrnehmen.