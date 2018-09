Empfehlung - Gymnasium Nordhorn soll erweitert werden

Nordhorn „Wir brauchen ein relativ großes Gymnasium in öffentlicher Trägerschaft.“ Diese Feststellung von Gunda Gülker-Alsmeier, Fachbereichsleiterin für Bildung und Familie beim Landkreis, im Kreisschulausschuss steht außer Frage. Einig waren sich am Mittwoch die Mitglieder des Schulausschusses auch, dass am Gymnasium Nordhorn großer Handlungsbedarf bestehe. Durch die Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Jahren in Niedersachsen und durch gestiegene Anmeldezahlen für die fünften Klassen in jüngster Vergangenheit fehlen ab 2020 insgesamt acht allgemeine Unterrichtsräume. Es muss folglich noch einmal angebaut werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gymnasium-nordhorn-soll-erweitert-werden-258167.html