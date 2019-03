Empfehlung - Gymnasium Nordhorn feiert 30 Jahre Austausch mit Frankreich

Nordhorn Als die Nordhorner Französischlehrerin Doris Tholema sich noch im Studium befand, weilte sie als Sprachassistentin in den Ardennen. Nachdem sie ihre Tätigkeit am Gymnasium Nordhorn aufgenommen hatte, machte sie sich auf die Suche nach einer Partnerschule in jener nordfranzösischen Region. So kam es zum Kontakt mit der 6000-Einwohner-Stadt Revin – und es begann ein Projekt, das seit nunmehr drei Jahrzehnten Bestand hat und in all dieser Zeit von Doris Tholema geleitet wurde. Anlässlich des „runden Geburtstags“ gab es am Mittwoch einen kleinen Festakt in Nordhorn mit Lehrern und Schülern aus Deutschland und Frankreich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gymnasium-nordhorn-feiert-30-jahre-austausch-mit-frankreich-285876.html