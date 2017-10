Empfehlung - Gymnasium in Nordhorn bekommt Besuch von Erasmusschulen

gn Nordhorn. Zum zweiten Mal trafen sich in diesem Jahr Schüler und Lehrer aus den vier Kooperationsschulen in der vergangenen Woche im Gymnasium am Stadtring, um gemeinsam das Thema „Flucht und Migration“ zu behandeln. Nachdem im Frühjahr in Gouda die Dokumentarfotografie im Mittelpunkt gestanden hatte, befasste sich das zweite Arbeitstreffen mit der „Oral History“. Das Gymnasium Nordhorn hatte, unterstützt von dem Nordhorner Historiker Werner Straukamp, 15 Zeitzeugen gebeten, den rund fünfzig Jugendlichen für Interviews zur Verfügung zu stehen, und führte die jungen Menschen in die spezielle Methodik der Geschichtswissenschaften ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gymnasium-in-nordhorn-bekommt-besuch-von-erasmusschulen-209685.html