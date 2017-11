Gymnasiasten werfen spannenden Blick in den Bienenkasten

Schüler des Gymnasiums am Stadtring Nordhorn haben die Möglichkeit, über eine Kamera jederzeit in den Bienenkasten am Mehrgenerationenhaus zu schauen. Das Bild wird in die Schule übertragen. So können die Gymnasiasten spannende Einblicke gewinnen.