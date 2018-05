Gut gerüstet: THW übt für den Ernstfall

gn Nordhorn. Bei einem großen Seuchenausbruch in der Grafschaft wird die Veterinärabteilung der Kreisverwaltung unter anderem vom Technischen Hilfswerk Nordhorn unterstützt. Das THW baut in einem solchen Fall am Tierseuchen-Logistikzentrum in Klausheide eine Dekontaminationsschleuse für Fahrzeuge auf und betreibt diese auch. Um in einem solchen Ernstfall schnell und effizient arbeiten zu können, hat vor einigen Tagen eine Übung stattgefunden.

Nach einer kurzen Besprechung waren die Einsatzkräfte samt Fahrzeugen und Material zum Tierseuchenkrisenzentrum verlegt worden. Dort wurde dann die Dekontaminationsschleuse aufgebaut. Anschließend erläuterte Dr. Hermann Kramer, Leiter der Veterinärabteilung des Landkreises, die grundsätzlichen Abläufe im Logistikzentrum und informierte über den aktuellen Stand bei der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und die damit verbundenen Gefahren für die heimische Landwirtschaft.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit dem THW einen starken und zuverlässigen Partner in der Seuchenbekämpfung haben“, sagte Kramer nach der Übung. Erster Kreisrat Uwe Fietzek dankte den Kräften des THW, die bei strahlendem Sonnenschein die Dekontaminationsanlage innerhalb kürzester Zeit errichtet hatten.