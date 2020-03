Empfehlung - Gut besuchtes Märchenkonzert der Musikschule in Kornmühle

NordhornIn der gut besuchten Kornmühle fand am vergangenen Sonnabend das vierte Märchenkonzert der Musikschule Nordhorn mit der bekannten Grafschafter Erzählerin Heike Koschnicke statt. Dieses Mal erzählte sie das baskische Märchen „Der Turm zu den Sternen“, in dem eine Königstochter, bis zu ihrem 14. Geburtstag in einem großen Turm geschützt, zum Morgen- und zum Abendstern hinaufsteigt und, mit magischen Steinen beschenkt, von der Mondfrau hinab bis in die Tiefe der Erde geschickt wird, wo sie einem gewaltigen Drachen begegnet. Durch die Kraft ihrer Steine und mit der Hilfe beider Sterne und der Mondfrau kann sie dem Drachen entkommen, um nach mehreren Abenteuern und zum glücklichen Ende ihren Prinzen heiraten zu können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/gut-besuchtes-maerchenkonzert-der-musikschule-in-kornmuehle-347297.html