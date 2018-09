Gut 1500 Menschen lassen Nordhorn friedlich leuchten

Innerhalb weniger Tage hat sich in Nordhorn ein gesellschaftliches Bündnis formiert und zu einer Kundgebung am Rathaus gegen Gewalt und Rassismus aufgerufen. Der Absage an Hetze und Rechtsextremismus folgten am Donnerstagabend rund 1500 Menschen.