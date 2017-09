Gussek-Haus wächst in einem stagnierenden Markt

Gussek-Haus Nordhorn zählt zu den Pionieren des Fertigbaus in Deutschland. Von Nordhorn aus wird jeden Tag ein Haus per Tieflader zu Kunden in ganz Deutschland, aber auch in die Niederlande geliefert. Auch immer mehr „Silverager“ bauen mit Gussek.