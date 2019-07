Empfehlung - Grundschulrektor Bernhard Reiners tritt in den Ruhestand

Nordhorn Ganze 36 Jahre lang hat Bernhard Reiners in Nordhorn als Schulleiter gewirkt – zunächst 26 Jahre an der 2010 geschlossenen Burgschule, anschließend mehr als zehn Jahre an der Grundschule am Roggenkamp. Mit einer großen Feier in der Sparta-Turnhalle wurde der 65-jährige Pädagoge nun in den Ruhestand verabschiedet. Verschiedene Wegbegleiter – darunter Lehrerkollegen und Behördenvertreter – attestierten dem scheidenden Rektor eine große Leidenschaft für seinen Beruf. Mit Gedichten, Liedern, Tanz und Turnkünsten sorgten die Schülerinnen und Schüler für einen bunten Rahmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grundschulrektor-bernhard-reiners-tritt-in-den-ruhestand-305679.html