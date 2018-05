Empfehlung - Grundschüler zeigen gute Leistungen der bei Lese-Regatta

Nordhorn. „Wer viel liest, der ist für das spätere Leben gerüstet“, sagte Bibliotheksleiterin Martina Kramer vor der Siegerverkündung der Nordhorner Lese-Regatta. In dem für Drittklässler der Nordhorner Grundschulen offenen Wettbewerb traten am Freitagmorgen insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler zum Vorlesen an, die an ihrer Grundschule jeweils bereits Schulsieger geworden sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grundschueler-zeigen-gute-leistungen-der-bei-lese-regatta-234877.html