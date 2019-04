Nordhorner Grundschüler unterstützen Kinder in Ghana

Nordhorn „Für unsere Schüler ist es eine tolle Möglichkeit, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen und zum Beispiel mit wechselseitig geschickten Briefen und Fotos in Kontakt mit den ghanaischen Kindern zu kommen,“ berichtet Hindrike Heetderks über die bestehende Partnerschaft.

Rund um den Jahreswechsel haben die Grundschüler mit viel Fantasie und auch eigener Energie Spenden für die Kinder in Ghana gesammelt: Sponsorenläufe während des Sportunterrichtes, der Verkauf und natürlich Verzehr von Waffeln während der Adventszeit sowie der Verkauf von selbst gebastelten Dekoartikeln zur Weihnachtszeit ergaben den Spendenbetrag von 2200 Euro.

„Diese langjährige Partnerschaft zwischen der Grundschule Am Roggenkamp und dem Kinderdorf zeigt, welch positive Wirkung auch scheinbar kleine Beiträge haben. Ohne die zahlreichen regelmäßigen Unterstützer, zu denen die Grundschule Am Roggenkamp zählt, wäre es nicht möglich, den sozial benachteiligten Kindern im Kinderdorf ein gutes, sicheres Leben ohne Armut zu ermöglichen“, erklärt Lena Schoemaker und bedankt sich im Namen der Kinder und Mitarbeiterinnen des Kinderdorfes und der Dorfschule für diesen Beitrag.

Seit seiner Gründung unterstützte der Verein „Nkwadaa fie – Ein Haus für Kinder in Ghana“ vor Ort in Ghana in Zusammenarbeit mit der ghanaischen Nicht-Regierungsorganisation LoszuGhana Association zunächst den Bau des Kinderdorfes und sichert nun mit anderen Förderern unter anderem die kontinuierliche Verpflegung, die Gehaltszahlungen, die Gesundheitsvorsorge der dort lebenden Kinder und Mitarbeiter.

Im September 2013 entschlossen sich Vorstand und Mitglieder, die ghanaische NGO auch beim Unterhalt der Dorfschule in Old Adwampong zu unterstützen und so jene Bildung zu ermöglichen, die sonst kaum eine Chance dazu hätten.