Grundschüler fordern Smiley-Anzeige für Temposünder

Grundschüler der Waldschule haben Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling einen Brief geschrieben, weil am Ootmarsumer Weg tendenziell zu schnell gefahren wird. In den kommenden Wochen soll eine Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt werden.