Grundschüler der Pestalozzischule werben für den Frieden

Freuen sich über die Ausstellung der kleinen Friedens-Kunstwerke, die noch bis zum 7. November in der Grafschafter Volksbank an der Torbrücke in Nordhorn zu sehen sind (von links): Kirsten Oude Lansink und Mona Hardt, Lehrerinnen der Pestalozzi-Grundschule, mit Schülerinnen und Schülern der 3. Grundschulklasse und Marco Wargers, Geschäftsstellenleiter der Grafschafter Volksbank. Foto: Grafschafter Volksbank