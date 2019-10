An das Einkaufszentrum mit „Kaufland“ und „Expert“ soll sich das neue Quartier „Wohnen an der Kanalallee“ anschließen. Die frühere NINO-Halle direkt am Nordhorn-Almelo-Kanal verschwindet, ebenso ein großer Teil der Grünfläche. Die Zufahrt in die neue Siedlung soll über die Sauvageodstraße erfolgen, die vom Kreisverkehr an der Bentheimer Straße (unten links) abgeht und dann rechts in den Hohen Weg führt. Dieser endet derzeit noch in einem Wendehammer. Foto: Meppelink