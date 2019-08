Grüne wollen über Eichenprozessionsspinner informieren

Nachdem sich die Diskussion über den Eichenprozessionsspinner beruhigt hat, laden Nordhorns Grüne zu einer Infoveranstaltung am Montag, 19. August, in das Café „Nordhörnchen“ an der Lingener Straße 7 direkt gegenüber der alten Kirche am Markt ein.