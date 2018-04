Grüne Wesen von der Müllkippe: Die Olchis kommen in den KTS

Die grünen Frechdachse mit den Knubbelnasen leben von der Müllkippe, sind frech, hüpfen gern in Schlammpfützen herum, trinken Stinkebrühe. Am 22. April will das „Theater auf Tour“-Ensemble seinem Publikum in Nordhorn eine turbulente Aufführung bieten.