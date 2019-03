Grüne unterstützen Berling bei Bürgermeister-Kandidatur

Bürgermeister Thomas Berlin tritt in Nordhorn für eine zweite Amtszeit an. Die SPD hatte ihn dafür ohne Gegenstimme nominiert. Nun sagen ihm die Grünen volle Unterstützung zu. Das Foto zeigt den amtierenden Bürgermeister beim Neujahrsempfang der Stadt im vergangenen Januar in der Alten Weberei.GN-Archivfoto: Wohlrab