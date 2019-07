Großes Sommerfest am Sonnabend im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Der Tierpark Nordhorn lädt für Sonnabend zu einem Sommerfest ein. Es gibt ein vielfältiges Programm:

Auf dem großen Showtruck soll „Achtung Baby“ mit den mitreißenden Sounds der irischen Rockband „U2“ das Publikum begeistern. Seit nunmehr 15 Jahren überzeugen „Achtung Baby“ deutschlandweit auf den großen Bühnen mit ihrer Tribute-Show und schaffen es dabei, mit ihrem authentischen Sound auch eingefleischte „U2“ Fans für sich zu gewinnen.

Für die jüngeren Zuschauer ist der Auftritt von Clown „Härr Georg“ sicherlich ein Highlight. Mit seinem Spektakel aus Comedy, Clownerie und viel Spontaneität nimmt er kleine und große Zuschauer mit.

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Gruppe „Trommelzauber“ mit ihrem interaktiven Programm alle Zuschauer begeistern. So laden sie auch in diesem Jahr wieder zum Mitmach-Trommelkonzert ein.

„Die Acts auf den Bühnen und auf der restlichen Veranstaltungsfläche werden die jüngeren und erwachsenen Zuschauer begeistern“, heißt es von den Veranstaltern. Beliebte Programmpunkte wie das alljährliche Stockbrotbacken des Fördervereins des Tierparks finden auch in diesem Jahr statt. Am großen Lagerfeuer ist jeder eingeladen, sein eigenes Stockbrot zu backen. An verschiedenen Aktionsständen und auf zwei großen Hüpfburgen gibt es zudem viel zu spielen, erleben und staunen.

„Auch das leibliche Wohl wird bei dieser Abendveranstaltung nicht zu kurz kommen“, kündigt der Tierpark an. Auf dem Veranstaltungsgelände wird es eine Vielzahl verschiedener herzhafter und süßer Leckereien geben. „Ein kühles Bier oder ein leckerer Cocktail dürfen beim Sommerfest natürlich auch nicht fehlen. Wer sich zwischendurch die Beine vertreten möchte, der kann bis Einbruch der Dunkelheit an diesem Abend auch nach Herzenslust durch den Tierpark schlendern. Die Zoobegleiter der Zooschule bieten über den Abend verteilt kurze, kostenlose Rundgänge durch den Familienzoo an“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Eintritt beträgt ab 18 Uhr 2 Euro pro Person. Jahreskarten sind gültig.

Weitere Informationen gibt es online auf www.tierpark-nordhorn.de/sommerfest.