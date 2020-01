Empfehlung - Großes Glück für Autofahrer bei Unfall in Nordhorn

Nordhorn Auf der Veldhauser Straße, in Höhe der Einmündung Strootmannsweg, gab es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall. Nach ersten Informationen wollte der Fahrer eines VW am Anfang einer lang gezogenen Kurve überholen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Sein Auto stieß mit einem VW Golf zusammen und wurde durch die Wucht des Unfalls auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, von seinem Auto wurde bei der Kollision das linke vordere Rad samt Aufhängung sowie die Fahrertür abgerissen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grosses-glueck-fuer-autofahrer-bei-unfall-in-nordhorn-342398.html