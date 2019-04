Großer Tag des Hundes im Tierpark Nordhorn

Nordhorn In der Mitte der unteren Vechtewiese des Tierparks Nordhorn werden am Sonntag, 5. Mai, verschiedene Vorführungen geboten. Während der Crazy Dogs Agility Club Nordhorn e.V. seine Teilnehmer durch einen Agility-Parcours schickt, widmen sich die Hundefreunde Klausheide dem Thema „Unterordnung“ und die Hundeschule „Time-4-dogs“ der Apportierarbeit. Wie vor vier Jahren mit von der Partie ist der Jagdhundeausbilder Jan Boers, der verschiedene Jagdhunderassen vorstellen und Jagdsignale ertönen lassen wird.

Das Spektrum der Informations- und Verkaufsstände erstreckt sich von den Hundevereinen und der Jägerschaft über Tierfotografie, Hundesalon, Hundebedarfsartikel, Hundebestatter, Hundefutter, Physiotherapie und Tierarzt bis hin zu Infos über Blindenhunde und zur aktuellen Wolfssituation durch die Wolfsberater.

Hunde verschiedenster Rassen sind die Stars beim „Tag des Hundes“ am 5. Mai im Nordhorner Tierpark. Fotos: Franz Frieling

Natürlich dürfen bei einem Hundetag die zahlreichen Hunde der Tierparkbesucher nicht fehlen. So können diese selbstverständlich an diesem Tag kostenlos an der kurzen Leine ihre Zweibeiner begleiten. Der Tierpark veranstaltet für seine Gäste mit Vierbeinern zwei verschiedene eigene Stationen. Beim Wettlauf „Schnellster Besucherhund“ können Besitzer die Schnelligkeit ihrer Lieblinge unter Beweis stellen. „Es winken schöne Preise“, kündigen die Veranstalter an. An einem Selfiepoint kann Herrchen oder Frauchen mit Hund ein witziges Selfie machen und auf der Facebook-Seite des Tierparks unter einem speziellen Tagespost hochladen – eine nette Erinnerung und mit dem bereitgestellten Equipment sicherlich ein großer Spaß.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.tierpark-nordhorn.de oder bei Facebook.