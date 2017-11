Empfehlung - Großer Publikumszuspruch bei „LiLa Spätlese“ in Kornmühle

gn Nordhorn. Die „LiLa Spätlese“ mit Mathias Meyer-Langenhoff und Martin Liening scheint auch nach 22 Veranstaltungen nicht an Attraktivität eingebüßt zu haben. Das Konzept, Grafschafter Autoren eine Bühne zu bieten, spricht immer neue Besucher an. Auf die Frage Lienings, wer zum ersten Mal dabei sei, hoben etwa ein Drittel der Anwesenden in der ausverkauften Kornmühle ihre Hände.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grosser-publikumszuspruch-bei-lila-spaetlese-in-kornmuehle-212897.html