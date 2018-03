Empfehlung - Großer Einsatz für eine saubere Stadt

Nordhorn. Ob Kloster Frenswegen, Vechtesee oder Gewerbegebiet – herumliegender Abfall hatte am Sonnabend in Nordhorn keine Chance. Etliche Gruppen zogen von 9 Uhr bis in die Mittagsstunden bei frühlingshaften Temperaturen durch die Stadt und befreiten Wege, Grünflächen und Ufer von weggeworfenem Müll. Schon seit vielen Jahren ruft die Stadt zum Frühjahrsputz auf, und auch diesmal haben sich wieder Freiwillige gemeldet, um in einem der 45 Sammelbezirke „klar Schiff“ zu machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grosser-einsatz-fuer-eine-saubere-stadt-228634.html