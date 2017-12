Große Kirchenmusik an den Weihnachtstagen in Nordhorn

Musikalischer Höhepunkt der Weihnachtstage in St. Augustinus ist am 2. Weihnachtstag das Hochamt um 10.30 Uhr. In dem Gottesdienst singt der Augustinus-Chor die „Missa Brevis in C“ des zeitgenössischen walisischen Komponisten Robert Jones (geboren 1945).