Großaufgebot der Feuerwehr eilt zu Zimmerbrand in Nordhorn

Nordhorn An der Westerwaldstraße in Nordhorn hat es am späten Montagabend gebrannt. Daraufhin ist gegen 21.30 Uhr ein Großaufgebot an Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften zu dem Einfamilienhaus in dem Wohngebiet nahe dem Ootmarsumer Weg geeilt. Am Einsatzort stellten die Löschkräfte fest: An der Adresse war niemand zuhause. Deshalb sahen sich die Feuerwehrkräfte gezwungen, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Wieso die Flammen ausbrachen, gilt es noch zu klären. Fest steht, dass es hierdurch zu einem Dachstuhlbrand kam. Ein Dachbalken ist dabei „durchgebrannt“ worden. Die Feuerwehr musste teilweise das Dach abdecken, um an die Brandstelle zu gelangen. Dabei entstand ein Loch von rund acht Quadratmeter. Nach dem Einsatz der Feuerwehr übernahmen die Kameraden des Technischen Hilfswerks (THW) mit 15 Einsatzkräften, drei Fahrzeugen und einem Lichtmast. Um 22.45 Uhr begannen sie, das Dach vor weiteren witterungsbedingten Schäden zu schützen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grossaufgebot-der-feuerwehr-eilt-zu-zimmerbrand-in-nordhorn-275265.html