Empfehlung - Großartiges Finale der 43. Sommerakademie für Kammermusik

NordhornIn fünf Konzerten wurden die von den 50 Studenten aus zwölf Ländern und ihren Dozenten erarbeiteten Werke dem Publikum präsentiert, immer in einer Mischung unterschiedlicher Besetzungen und mit Werken ganz unterschiedlichen Charakters. Alle vorgespielten Werke sprühten nur so vor Leben und alle Details des Notentextes waren deutlich hörbar. Das Festival wurde eingerahmt von zwei Rennern: Ligetis „Sechs Bagatellen“ für Bläsersextett, mit denen das Festival eröffnet wurde, machen immer gute Laune und Lust auf mehr, vor allem, wenn sie so spritzig und humorvoll gespielt werden, wie das Charlotte Kuffer (Flöte), Manuel Mittelbach (Oboe), Louisa Perry (Klarinette), Anne Helene Fliegel (Fagott) und Stefano Brusini (Horn) taten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grossartiges-finale-der-43-sommerakademie-fuer-kammermusik-320202.html