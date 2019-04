Gronauer Rathauschef macht Antrittsbesuch in Nordhorn

Nordhorn Erst kürzlich wurde Rainer Doetkotte zum neuen Bürgermeister von Gronau gewählt. Nun ergab sich bereits die Gelegenheit für einen Antrittsbesuch im Nordhorner Rathaus bei seinem Amtskollegen Thomas Berling. Berling und Doetkotte sprachen insbesondere über Möglichkeiten zur Stärkung der grenzüberschreitenden Beziehungen im „Dreiländereck“ Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Niederlande.

Doetkottes Vorgängerin Sonja Jürgens hatte sich regelmäßig an informellen Treffen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der näheren Grenzregion beteiligt. Doetkotte will das fortsetzen. Öffentlich in Erscheinung getreten ist das lockere Bündnis in der Vergangenheit durch seinen aktiven Protest gegen die Einführung der deutschen Pkw-Maut.

Rainer Doetkotte ist 48 Jahre alt und trat bei der Bürgermeisterwahl in Gronau für die CDU an. In einer Stichwahl siegte er am 24. März mit über 60 Prozent der Stimmen gegen die bisherige Amtsinhaberin Sonja Jürgens (SPD). Am 10. April wurde Doetkotte offiziell als Bürgermeister vereidigt.