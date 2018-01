Empfehlung - Grafschaftweit: Zahl der Scheidungsfälle in 2016 gesunken

Nordhorn. Die Zahl der Ehescheidungen sinkt: Ein Blick in das Datenmaterial des Statistischen Landesamts fördert die Erkenntnis zutage, dass im Jahr 2016 insgesamt 261 Scheidungen eingereicht worden sind. Verglichen mit den Zahlen aus 2015 (292 Scheidungen) und 2014 (294 Scheidungen) lässt sich ein Trend ablesen: Dass sich Ehepaare in der Grafschaft trennen, kommt, statistisch betrachtet, zunehmend seltener vor. Damit bestätigen die Zahlen aus dem Landkreis, was sich auch niedersachsenweit abzeichnet. Hier sind die Scheidungsfälle in 2016 um 106 auf 17.120 offizielle Trennungen gesunken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschaftweit-zahl-der-scheidungsfaelle-in-2016-gesunken-221399.html