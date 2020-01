Empfehlung - Grafschafter zählen Wasservögel in der Region

Nordhorn Jedes Jahr machen sich vom Bodensee bis an die Nordseeküste mehr als 2000 Vogelfreunde auf, um an den unterschiedlichsten Gewässern Stockenten, Schwäne, Eisvögel, Zwergsäger, verschiedene Möwenarten und andere Wasservögel zu zählen und zu erfassen. „Wir machen seit 2007 mit und fahren die Gewässer in Nordhorn an, zum Beispiel die Kanäle und den Vechtesee“, erzählen Andreas Büter und Carsten Jansen. Die zwei Nordhorner beobachten auch sonst in ihrer Freizeit gerne Vögel, nicht nur in der Grafschaft. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-zaehlen-wasservoegel-in-der-region-339419.html