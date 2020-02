Empfehlung - Grafschafter wollen gegen AfD-Parteitag Flagge zeigen

Nordhorn Noch liegt die angedrohte Klage der Alternative für Deutschland (AfD) gegen die Stadt Nordhorn, mit der man sich notfalls über den Rechtsweg vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück in den ausgesuchten Tagungsort Alte Weberei zum Landesparteitag im zweiten Quartal 2020 einklagen will, bei der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei. Nachdem die Stadt innerhalb der von der AfD gesetzten Frist bis zum 7. Februar in einem Antwortschreiben mitteilte, für Mietanfragen im laufenden Veranstaltungsgeschäft des Kultur- und Tourismuszentrums nicht zuständig zu sein und auf die Geschäftsführung der Alten Weberei GmbH verwiesen hatte, liegt nun der Ball auch bei der Betriebsgesellschaft. Das teilte am Dienstag auf Anfrage der GN Ansgar Schledde vom AfD-Kreisverband Ems-Vechte als dem örtlichen Veranstalter mit. Die Geschäftsführung der Weberei habe demnach mittlerweile über ihren Rechtsanwalt bei der AfD anfragen lassen, mit welchen Paragrafen und Urteilen die Partei ihren Mietanspruch begründe, sagte Schledde, kooptiertes Vorstandsmitglied und Pressesprecher im AfD-Kreisverband. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-wollen-gegen-afd-parteitag-flagge-zeigen-343709.html