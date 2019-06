Grafschafter Volksbank steht „unter Volllast“

Die Grafschafter Volksbank ist mit ihrer Bilanz im Jahr 2018 hoch zufrieden. Das machten die Vorstände Jürgen Timmermann und Andreas Kinser auf der sehr gut besuchten Vertreterversammlung am Dienstagabend in der Alten Weberei in Nordhorn deutlich.