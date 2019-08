Empfehlung - Grafschafter Volksbank spendet an die Städtische Galerie

Nordhorn „Wir haben selten so wenig über ein Projekt diskutiert“, antwortet Andreas Kinser vom Vorstand der Grafschafter Volksbank lachend auf die Frage, warum die Bank in diesem Jahr gerade die aktuelle Ausstellung „Ticket to ride“ der Städtischen Galerie Nordhorn mit 4.000 Euro unterstützt. Am Montag wurde die Fördersumme symbolisch in den Räumen der Galerie in der Alten Weberei übergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-volksbank-spendet-an-die-staedtische-galerie-311824.html