Nordhorn Am Sonnabend, 15. Dezember, um 19.30 Uhr, findet im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn die dritte Grafschafter Showgala statt. Bereits im vergangenen Jahr begeisterte die Show über 400 Zuschauer. Der Schwerpunkt der Acts lag bislang besonders in der Livemusik, an diesem Punkt wurde das Konzept geändert. „Es handelt sich um eine Showgala, keine Konzertgala,“ wird Tom Wolf, Produzent der Veranstaltung, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir haben das Konzept überarbeitet. Jetzt freuen wir uns auf ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/grafschafter-showgala-mit-kochvorfuehrung-am-15-dezember-267113.html