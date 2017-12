„Grafschafter Showgala“: Jahresrückblick mit Humor und Musik

Die „Grafschafter Showgala“ im Konzert- und Theatersaal rekapituliert das Jahr 2017 in einer Mischung as Humor und Musik. Moderiert von Tom Wolf und Chananja Schulz klang auch der zweite Gala-Jahresrückblick in Beifall aus.