Grafschafter Schüler wollen Politik mitgestalten

gn Nordhorn. Zum Ende der Sommerferien haben sich mehrere Schüler zusammengefunden, die sich aktiv ins politische Geschehen einmischen wollen und daher die Schüler Union (SU) in der Grafschaft Bentheim wieder zum Leben erwecken wollen. Mitglied kann jeder Schüler oder Berufsschüler werden, Mitgliedsbeiträge erhebt die SU nicht.

Der 17-jährige Miguel Palstring, Schüler am Wirtschaftsgymnasium, erklärt dazu: „Jeder Schüler und Auszubildende, der Lust hat, die Politik unserer Gesellschaft mitzugestalten oder auch einfach nur, die Schulpolitik in Niedersachsen oder seine eigene Schule verbessern möchte, ist bei uns richtig. Politisches Vorwissen ist nicht nötig, wir fangen alle gerade erst an.“ Die Devise der Grafschafter SU laute daher „Lernen durch Anpacken“.

Themen, die sich die Grafschafter Schüler bisher auf ihre Agenda gesetzt haben, sind die Schulpolitik des Landes Niedersachsen, die Ausstattung der Grafschafter Schulen und die Stärkung des dualen Ausbildungssystems. Weiterhin hat sie sich das Ziel gesetzt, einen intensiven Austausch mit den Schülervertretungen der Grafschafter Schulen zu suchen, um auf Probleme aufmerksam zu werden.

„Wir wollen uns anschauen, was an den Grafschafter Schulen verbessert werden kann und unsere eigenen Ideen einbringen. Das kann von der verdreckten Schultoilette bis zur Diskussion über Schulsozialarbeiter alles sein“, führt der 16-jährige Marlon Kolberg, ebenfalls Schüler am Wirtschaftsgymnasium, aus. Dabei möchte die SU ihren Mitgliedern neben politischen Diskussionen ein vielfältiges Angebot an spaßigen und interessanten Aktionen bieten.

Jeder, der sich für politische Arbeit interessiert und Spaß an gemeinsamen Veranstaltungen hat, ist eingeladen, sich in der Schüler-Union zu engagieren. Zu erreichen ist die SU über Telefon (0157 52043471) oder per E-Mail (marlonkolberg@hotmail.de). Ansprechpartner sind neben Marlon und Miguel zudem Lucas Milius (19 Jahre alt), der eine Ausbildung zum Krankenpfleger anfängt, und Niklas Raudzus (16 Jahre alt), der zurzeit die Oberschule Deegfeld besucht.

Die Schüler Union gilt mit knapp 1000 Mitgliedern als größte politische Schülerorganisation in Niedersachsen.