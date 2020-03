Grafschafter Round Table mit Preis ausgezeichnet

Nordhorn Der Round Table (RT) 102 Grafschaft Bentheim ist während des Halbjahrestreffens von Round Table Deutschland in Kiel mit dem Michael Ellendorff Stiftungspreis der Stiftung Round Table Deutschland – Tabler Stiftung ausgezeichnet worden.

Die 2006 von Round Table Deutschland und Old Tablers Deutschland gegründete Stiftung fördert mit dem Preis jährlich vorbildliche Serviceprojekte der insgesamt mehr als 230 Tische in Deutschland. Die lokalen Round Table bewerben sich um die Auszeichnung. Insgesamt wurden in Kiel von der Tabler Stiftung 12 000 Euro für vorbildliche Projekte übergeben. Vier Tische von Round Table Deutschland erhielten den Preis: RT 102 Grafschaft Bentheim, RT 103 Ammerland, RT 129 Böblingen-Sindelfingen und RT 177 Bad Kreuznach. Die Tabler Stiftung, die von einem mit Tablern und Old-Tablern besetzten Vorstand und Beirat geführt wird, würdigt mit dem Michael Ellendorff Preis auch ihren verstorbenen Mitgründer und langjährigen Vorstand Michael Ellendorff. Der Round Table 102 Grafschaft Bentheim hat in Kiel die Urkunde und den Betrag von 3000 Euro für das Projekt „Insektenwiesen für Schulen“ bekommen. „Mit dem Projekt wollen wir die junge Gernation auf das Insektensterben aufmerksam machen und Lebensräume für Bienen und Co. schaffen“, so berichtet Robert Kühne, der Mitinitiator des RT Grafschaft Bentheim. „Schulklassen dürfen bei diesem Projekt mit uns gemeinsam was für die Nachhaltigkeit tun und auf den Feldern die Entwicklung der Pflanzen und Tierwelt beobachten. Unser Wunsch ist es, das mehrjährige Projekt mit in den Unterricht einzubinden.“ Verschiedene Gespräche hat Round Table dazu schon geführt um alles vorzubereiten. Nun wartet man auf besseres Wetter, damit die Flächen vorbereitet werden können.

Weitere Informationen zur Tabler Stiftung gibt es im Internet unter der Adresse www.tablerstiftung.de, weitere Informationen und Kontakt zum RT 102 Grafschaft Bentheim unter info@rt102.de oder Robert Kühne, Hüttenkamp 10 48527 Nordhorn, Telefon 01577 4742253.