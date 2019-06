Grafschafter Nachwuchs rockt beim 19. „Rock Star(t)“-Konzert

Nordhorn Das Konzert bietet jungen Bands eine Plattform zur Präsentation in der Öffentlichkeit und gibt ihnen die Möglichkeit, Bühnenerfahrung zu sammeln. In diesem Jahr sorgen unter anderem die Bands „till 6pm“, „Applepie“, „Pythagoras“, „Madbirds“, „Touch of Life“, „Letzfetz“, „Songdienlich“ sowie die Jazz-Combo der Musikschule für ein breit gefächertes Programm.

Während „Applepie“ bereits seit fast vier Jahren auf der Bühne steht, schlossen sich die Bands „Pythagoras“, „Madbirds“, „till 6pm“ und „Touch of Life“ erst später zusammen, um gemeinsam Musik zu machen. Ob Lieder von „Greenday“, Adele bis hin zu Amy Winehouse, Eigenkompositionen oder Cover-Stücke – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ergänzt wird das Programm von der Jazz-Combo, unter anderem mit Liedern von der Band „Chili Peppers“.

„Letzfetz“ ist eine Projektband der Vechtetal Schule mit Kooperationsteilnehmern der Lebenshilfe und Gastmusikern des Gymnasiums Nordhorn sowie des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn. Gegründet wurde das Bandprojekt bereits 1993. „Songdienlich“ ist eine im Jahr 2016 gegründete Projektband des Kursusangebots von Volkshochschule und Lebenshilfe Nordhorn unter der Leitung von Jörg Moeken. Auch hier wurden Songs in verschiedenen Stilrichtungen vorbereitet.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der „Tenne“ des Jugendzentrums, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.