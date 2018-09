Grafschafter Lions sammeln Brillen für Haiti

Nordhorn/Uelsen Unter dem Motto „Alt-Brillen – Licht für die 3. Welt“ starten die drei Grafschafter Lions Clubs „Grafschaft Bentheim“, „Nordhorn – Grafschaft Bentheim – Vechtetal“ und „Montagsgesellschaft“ gemeinsam mit dem Lions Club „Emsland“ während des „Nordhorner Oktober“, am Sonnabend, 29., und Sonntag, 30. September, eine große Brillensammelaktion.

Brillen, die bei uns achtlos in der Schublade verschwunden sind, können Menschen in armen Ländern noch eine wertvolle Hilfe sein. Mehr als die Hälfte der Menschen in der sogenannten „Dritten Welt“ leiden an einer Sehbehinderung, die ihnen Ausbildung und Arbeit erschwert oder sogar unmöglich macht. Die Brillen-Sammelaktion der Lions belässt es nicht nur beim Einsammeln und der Weitergabe der Brillen; die weltweit vernetzten Clubs messen die Gläser der eingelieferten Sehhilfen exakt aus. Auch die Sehstärke der Patienten wird genau bestimmt, sodass jeder Empfänger eine Brille mit passenden Gläsern bekommt.

Zurzeit gehen die vermessenen, gereinigten und gesammelten Brillen nach Haiti an die Pfarrei Jean-St. Baptiste in Jean Rabel, das Missions-Hospital „Eben Ezer“ in Gonaives und den überkonfessionellen Gesundheitsdienst „Service Oecuménique d’Entraide in Port-au-Price, die alle in den ärmsten Teilen des Landes tätig sind.

Die Brillensammlung findet am Stand der drei Grafschafter Lions Clubs auf dem Nordhorner Oktober statt. Dort verkaufen die Lions Wein und Brezeln für einen guten Zweck. Der Erlös der Aktion, an der sich wieder mehr als zwei Dutzend Lions ehrenamtlich beteiligen, kommt dem Blekker Hof in Uelsen zu Gute.